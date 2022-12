La futbolista Diana Celis fue uno de los nombres más sonados en las tendencias de redes sociales de este año por cuenta de su relación sentimental que sostuvo con Daniedy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia. SIn embargo, al momento de la ruptura, comenzó una gran polémica pese a que los seguidores de la empresaria aseguraban que Celis solo estaba con ella por plata y fama.

No obstante, ambas han afirmado que aunque tuvieron discusiones y descontentos por algunos bienes de la influencer, en medio de su relación las dos se ayudaron a salir adelante y a ser un apoyo emocional cada vez que la otra lo necesitara.

Esta vez, el nombre de Celis vuelve a relucir luego de que compartiera detalles de una situación no muy buena que está viviendo luego de haber culminado dicha relación.

Diana Celis viajó a Chile a probar su talento y esfuerzo con un nuevo equipo, sin embargo, las cosas no resultaron del todo bien, pues terminó con una lesión en una de sus rodillas, por lo que tuvo que recibir el respectivo proceso de salud para que todo se estabilizara. Esta situación llevo a la colombiana a cuestionarse y analizar todo, enviando unas palabras de lo que atravesaba.

Por medio de sus historias de Instagram, la deportista llamó la atención de sus seguidores y quiso referirse al crudo momento que aún atraviesa, centrándose en que hizo las cosas mal y no logró lidiar con algunas emociones que tenía en su corazón.

“Existimos muchas personas que tenemos una cierta cantidad de seguidores y, en mi caso, en algunas circunstancias intento mostrar algo positivo, mostrar cosas buenas y que estoy bien. Sin embargo, en realidad no es así (...) Me doy cuenta que no estoy haciendo las cosas bien, que encerrarme y no expresarme o hacer las cosas de la mejor manera trae sus consecuencias; eso es lo que a muchos les pasa, que guardamos, guardamos, las cosas malas en nuestro corazón y no las sacamos hasta que nuestro cuerpo habla, ejemplo lo que me pasó con mi rodilla”, comentó.

En este sentido, Celis aseguró que seguiría luchando y guerreando con todos los obstáculos que aparecieran en su vida, llenándose de actitud positiva para que las cosas fluyeran de una mejor manera.

“Espero sentirme bien, aprender y sé que también mis mensajes positivos han servido mucho. Sigo acá, sigo peleando y guerreando por lo que quiero, y no voy a parar hasta que Dios diga basta. Si está en mis manos, no voy a renunciar. Así me sienta mal o diga que ya no puedo, luego me doy cuenta que sí puedo y vuelvo a intentarlo”, contó mostrando una actitud positiva.

Finalmente, Diana advirtió que ella, como cada uno, vive un duelo distinto y tiene sus tiempo contando que no le era sencillo decir “adiós”, cuando aún conservaba algunos detalles en lo profundo de su corazón.

“Son ciclos, pero para muchos no es fácil cerrarlos ni decir: “listo, se acabó y ya”; otros nos tardamos más que otros porque somos más sensibles, no sé cómo llamarlo. Estoy agradecida con Dios por todo lo que me ha dado (…) Pero nada, siempre para adelante, nunca para atrás”, añadió a su contenido, sonriendo y agradeciendo el apoyo que recibió.