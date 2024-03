En el capítulo de este domingo 24 de marzo, los televidentes se llevaron una sorpresa luego de que uno de los participantes anunciara su salida del programa. Si bien en este capítulo se llevaría a cabo una nueva eliminación del reality, la exclusión de este participante se dio por recomendación del equipo médico de la Casa de Los Famosos.

El actor colombiano Sebastián Gutiérrez se convirtió en uno de los nuevos eliminados de La Casa de los Famosos, pues según informaron Carla Giraldo y Cristina Hurtado, el departamento de psicología recomendó su salida del reality. Cabe recordar que el participante en múltiples ocasiones se mostró afectado por la distancia con su familia y por las situaciones de convivencia.

Lea también: Incertidumbre en La Casa de los famosos por llegada de nuevos participantes

“Gracias a ustedes. Estoy y siempre estaré agradecido de mi proceso en La Casa de los Famosos. Es una decisión que he tomado por temas de ansiedad y depresión muy fuertes que he sufrido dentro de la casa. Es la mejor decisión que he podido tomar”, dijo Sebastián al momento de su despedida.

Minutos antes de anunciar su salida, Sebastián pasó por la sección de la ‘Línea de la vida’ y confesó detalles de los momentos duros que ha tenido pasar, dentro de los que contó que en un momento de su vida sufrió de fuertes ataques de ansiedad y depresión, a tal punto que pensó en hacerse daño. Sin embargo, resaltó que acudió a Dios y se refugió en su fe para sobrellevar la situación.

De interés: ¿Surge nuevo amor entre Melfi y Martha? “Nataly quiere saber, si Melfi tiene moza”, canta Karen

Una vez Carla Giraldo y Cristina Hurtado les dieron la noticia a los otros participantes de La Casa de Los Famosos, estos no podían creer la noticia y tuvieron una reacción de impresión y tristeza, incluso famosos como Mafe Walker no contuvieron las lágrimas. "Él estaba muy mal, él no estaba tranquilo. Es por su bien", dijo Diana, quien fue la encargada de alistar las cosas de Sebastián para su salida.