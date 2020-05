Spider-Man: Un nuevo universo: Productores continúan trabajando en la secuela

El productor de 'Spider-Man: Un nuevo universo' - Phil Lord - confirmó que continúa trabajando en la secuela de la película, luego de responder a la pregunta de un usuario en redes sociales respecto del tema.

"Se nos recordó varias veces que no debemos decir nada al respecto. Supongo que saben que no se puede confiar en nosotros. Todo lo que puedo decir es que ... trabajé en eso todo el día de ayer y me divertí mucho", respondió Lord en su cuenta de Twitter en el marco de la 'Quarantine Watch Party' organizada por Comic Book.

'Spider-Man: Un nuevo universo 2' llegará a las salas de cine en 2022.

Es de recordar que, la producción fue premiada como 'Mejor Película de Animación' en los Oscar 2019.