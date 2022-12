Stan Lee será homenajeado por Disney con documental sobre su vida

También lea: Silvestre Dangond revela por qué se retira de los escenarios

Desde la editorial Marvel, Lee dio forma como guionista, junto a dibujantes como Jack Kirby o Steve Ditko, a toda una constelación de inolvidables personajes del cómic en la que, además de Spider-Man, figuran Hulk, The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil.

El escritor de cómic se convirtió en una referencia indispensable de la cultura popular en las últimas décadas, y la franquicia que creó no ha dejado de dar frutos y hasta ahora ha mantenido una época de bonanza para los filmes de superhéroes.