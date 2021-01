Starzplay lanza la serie ‘The Stand’ basada en libro de Stephen King

Además de Goldberg y Skarsgård, la serie también presenta a James Marsden ("Mrs. America", "Dead to Me"), Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard (“Aquaman”), Owen Teague, Henry Zaga (“The New Mutants”), Brad William Henke ("Manhunt", "Orange is the New Black"), Irene Bedard, Nat Wolff (“Death Note”, “Paper Towns”), Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara ("Arrow", “Maze Runner: The Death Cure”), Fiona Dourif, Natalie Martinez (“Death Race”), Hamish Linklater, Daniel Sunjata (“The Dark Knight Rises”) y Greg Kinnear.



La serie es producida por CBS Studios y distribuida internacionalmente por ViacomCBS Global Distribution Group. Benjamin Cavell se desempeña como showrunner y productor ejecutivo junto a Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee y Richard P. Rubinstein. Josh Boone se desempeña como director y productor ejecutivo del primer y último episodio de la serie. Jake Braver, Jill Killington, Owen King, Knate Lee y Stephen Welke son los productores.