Según Duque, su belleza se ha convertido en un obstáculo para conseguir trabajo en la industria. "No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel", declaró la actriz durante una entrevista.

Le puede interesar: Juan Pablo Urrego, protagonista de 'Rigo', también perdió a su papá