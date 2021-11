¿Sinopsis de Stranger Things?

El 6 de noviembre de 1983 en Hawkins, Indiana, el pequeño Will Byers desapareció de manera misteriosa. Días después su madre y algunos habitantes del pueblo comenzaron una desesperada búsqueda de Byers, sin embargo, con el paso de los días todos se dieran por vencidos.

No obstante, sus amigos continuaron la búsqueda y mientras hallaban nuevas pistas terminaron entrando en contacto con una misteriosa niña que se identificaba sólo con el número 'Once'. Para sorpresa del grupo, la pequeña poseía habilidades especiales y también era perseguida por una extraña organización, sin embargo ella fue una pieza clave para encontrar a Will Byers y para abrir la puerta a un tenebroso misterio sobre natural.

¿Por qué la serie es un fenómeno mundial?

Después del estreno de su primera temporada, Stranger Things se consolidó como una de las producciones originales más exitosas del catálogo de Netflix. Esta serie de ciencia ficción logró cautivó a los fans de la ciencia ficción al ser un homenaje a las películas de género de los años ochenta, que marcaron a toda una generación.

La serie ha ganado más de 65 galardones y 175 nominaciones, también ha sido tres veces nominada al premio Emmy a mejor drama y es uno de los títulos más vistos de Netflix. De hecho, la tercera temporada contó con una audiencia de más de 40.7 millones de hogares en sus primeros cuatro días y 64 millones de hogares en sus primeras cuatro semanas.

¿Cuándo es el día de Stranger Things?

Gracias al gran éxito que logró esta producción original de Netflix, los fans de Stranger Things ahora han fijado el 6 de noviembre como el Día de Stranger Things. Por esta razón la plataforma de contenidos vía straming realiza diferentes actividades en donde brinda contenido exclusivo en nuestros para los fans.

De igual manera, la compañía ofrecerá mercancía de edición limitada que se puede conseguir en línea y en tiendas físicas en todo el mundo.