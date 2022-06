Stranger Things: Netflix revela algunos datos curiosos de la cuarta temporada

Netflix, mostró el pasado 27 de mayo, una de las series más importantes de la plataforma ‘Stranger Things’, en su última entrega. Está serie rápidamente se ha convertido en número 1 de las listas más vistas en todo el mundo y ahora espera la segunda entrega de la serie.

Gracias a su reconocimiento, la plataforma anunció 11 datos curiosos a sus fans, “que tal vez no sabían de 'Stranger Things 4 vol 1'”.

La primera de ellas es la playera de Lucas tiene el número ocho, porque Caleb McLaughlin es fan de Kobe Bryant y le quiso rendir homenaje con su playera de Hawkins, cuando estaba jugando uno de los partidos más importantes en su vida escolar.

Por otro lado, una de las canciones que se ha vuelto icónica en la serie es “Running up that hill (A Deal With God)” de Kate Bush, que según indicó Netflix, aumentó en un 8,700% sus reproducciones globales en Spotify, después del estreno de la serie.

En un tercer dato, fue el diseño del logo de 'Hellfire club', la camiseta que tiene el club de juego al que asisten los protagonistas, que tiene referencias del juego 'Calabozos y Dragones', un dado, una espada en llamas y un mazo de picos.

Cuatro, Once, en esta temporada usa un anillo que fue regalo de Mike en las primeras temporadas y el corte de Lucas fue inspirado en el dúo de rap Kid’n play.

Sexto, esta temporada se filmó en tres locaciones: Atlanta, Georgia (Hawkins), Albuquerque, Nuevo México (California) y Lituania (Rusia).

¿Freddy Krueger?

En el séptimo puesto, está la creación de Vecna, según confirmó la serie, tiene influencias de Freddy Krueger. Además, su maquillaje y armado duraba de 7 a 8 horas, y 1 hora más para removerlo.

Sin embargo, eso no es todo, porque el actor Robert Englund que dio vida a Freddy Krueger en el pasado, ahora interpreta a Victor Creel en esta temporada 4.

Noveno, el cabello de Eddie Munson se inspiró en el look de David Bowie en 'El Laberinto', Ozzy Osbourne y bandas de los 80. Décimo, las escenas en la prisión de Rusia se filmaron en una prisión real de Lituania.

Por último, cuando Joyce marca al teléfono que le enviaron, se escuchan las notas del tema de 'Misión imposible'. Spoilers: este es el momento en el que está en la búsqueda de Jim Hopper.

Y dato extra para los amantes de las películas ochenteras. “La cabina de teléfono de donde Dustin llama a Steve, tiene la frase: "E.T. Phone Home", frase icónica del personaje creado por Steven Spielberg”, se indicó.