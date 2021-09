Subastan los carros de 'Mad Max: Fury Road'

Tener un pedazo de la historia de esta gran producción será la impronta para que los coleccionistas pujen y aumenten la oferta, ya que hasta el momento no se conoce el estado en el que se encuentran los vehículos y quizá no se podrán manejar, no obstante, este no será un impedimento para los coleccionistas de estas máquinas.

La película del 2015 ‘Mad Max Fury Road’ hace parte de la saga futurista y apocalíptica Mad Max. Esta producción hay cautivado a los amantes del cine de acción la calidad de sus escenas y la colección de autos extraños que mostraron a lo largo de la cinta.