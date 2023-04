Estas dos piezas son más que representativas del extravagante artista británico Freddie Mercury, quien las lució para cantar "God Save The Queen" durante su última gira con el grupo "The Magic Tour" en 1986, su valor se estiman entre 60.000 y 80.000 libras esterlinas (que equivalen a cerca de 73.800 y 99.100 dólares).

Otra pieza importante que estará disponible para la venta son las nueve páginas de la letra de la canción "We Are The Champions", manuscrita por el cantante, una de las más conocidas del grupo. Su valor se estima entre 200.000 y 300.000 libras (cerca de 220.250 y 373.300 dólares).

Una guitarra acústica de Freddie Mercury también estará a la venta, al igual que obras de Picasso y Matisse, que pertenecieron al cantante fallecido en 1991.

Lea también: Diez datos que probablemente no sabía de Freddie Mercury a tres décadas de su muerte