The Suicide Squad y los detalles de la trama que salieron a la luz

Uno de los estrenos más esperados del 2021 es sin duda, 'The Suicide Squad', película que contará con la dirección de James Gunn, conocido por haber estado al frente de otras producciones como la saga de 'Guardianes de la galaxia'.

Y, aunque por el momento se desconocía cualquier detalle que tuviera que ver con la trama, recientemente el productor de la cinta, Peter Safran, reveló en una entrevista con Empire algunos momentos importantes que compondrán la historia.

"Ellos tienen que destruir una prisión de la época nazi y un laboratorio llamado Jotunheim... Allí encerraron a los prisioneros políticos y se llevaron a cabo experimentos", reseña el portal español Sensacine.

Es de recordar que, en 2016 se estrenó la película 'Escuadrón Suicida', dirigida por David Ayer. Aunque se ha dicho que 'The Suicide Squad' no será una secuela de la producción, sí contará con varios de los actores que aparecieron en ella como Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman y Jai Courtney.

Además, contará con la integración de otras estrellas de la actuación como Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Idris Elba y John Cena.

Y, aunque en la primera cinta se contó con la aparición del 'Joker', interpretado por Jared Leto', en 'The Suicide Squad' esto no sucederá. Aunque no sobra decir que, el actor de 40 años de edad volverá a meterse en los zapatos del desquiciado payaso para el 'Snyder Cut' de la Liga de la Justicia, que será estrenado por HBO en 2021.

Esto, pese a que Leto recibiera múltiples críticas por su interpretación, y David Ayer defendiera su trabajo. "Mi corazón se rompe por Jared: hizo un trabajo magnífico. La mayor parte permanece oculta", dijo el cineasta en Twitter a principios del pasado mes de mayo.

For sure character creation is a tightrope. I took inspiration from the current DC comics. I find it incredible it’s still such a topic 5 years later. My heart breaks for Jared - he did magnificent work. Most of it remains unseen. https://t.co/IRj7vB1ZjG