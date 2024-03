Con el pasar de las semanas, en La Casa de los Famosos han ido surgiendo amoríos producto de la convivencia. Diana y Culotauro; Sandra y Juan David; Melfi y Nataly, son algunas de las parejas que se han conformado en el reality, siendo esta última una de las más conocidas por los televidentes.

La relación de Melfi y Nataly fue una de las más intensas y polémicas, pues surgió hace varias semanas cuando la actriz aún era esposa de Alejandro Estrada. La pareja vivió momentos de pasión en la casa estudio, pero tras la visita de sus familiares el vínculo se fue debilitando hasta el punto en que el panameño decidió terminar la relación y pedirle que fueran solo amigos.

“Te quería decir que sigamos llevándonos bien, sin ningún tipo de comportamientos. Me parece bien así”, le dijo el Melfi a Nataly, quien no se tomó muy bien la decisión. “A mí no me termina nadie, la que termina las relaciones aquí soy yo”, sostuvo la actriz.

Tras la ruptura, en la casa surgió un rumor que relaciona a Melfi con Martha. Todo comenzó cuando Karen y La Segura notaron que el panameño se quedó mirando fijamente a la también actriz colombiana, por lo cual comenzaron a especular sobre una posible atracción. Pese a esto, Melfi aseguró que no tenía nada con Martha, pero que sí le parecía muy atractiva.

Los rumores tomaron fuerza cuando Melfi decidió brindarle su apoyo a Martha mientras ella lloraba en su cama, al verse afectada por una situación en la casa. “¿Qué pasó?, tranquila, respira. Cálmate, toma un poquito de agua (…) hay cosas que te van a afectar, pero déjalas que salgan porque esa eres tú, no las reprimas, pero respira después y déjalas ir”, le dijo el panameño.

Frente a esta situación, Karen decidió componer una nueva versión de la canción “Sandra quiere saber”, pero esta vez ajustada al supuesto nuevo romance que podría surgir entre Melfi y Martha. “Nataly quiere saber, si Melfi tiene moza”, cantó la influencer.