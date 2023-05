Survivor: Aco dijo quién cree que debe ganarse los $500 millones y lo tildan de 'lambón'

Surivor, la isla de los famosos, está en su recta final. El próximo 26 de mayo se conocerá el ganador de los $500 millones. Los jurados escogerán entre Camilo Pardo, Juan del Mar y Aco Pérez.

Por lo cual, durante varios episodios ellos estuvieron convenciendo a sus excompañeros para que voten por ellos. La charla empezó a ponerse más tensa, luego de que cada uno de los exparticipantes cuestionaran a los finalistas de esta temporada del reality.



Hay que destacar que Juan del Mar, entró a mitad de la competencia. Al comienzo, varios de los compañeros como Mateo Carvajal, Manuela Gómez, Marcela Reyes, tuvieron que abandonar la competencia por cuestiones de salud. Por lo cual, tenían que ingresar otras personas que apoyaran los equipos.



Por ello, entró Tania Valencia, Juan del Mar y Catherine Mira. Sin embargo, solo el hombre logró llegar hasta el final. Ahora bien, en medio de todo este Consejo Tribal, Eleider le ha vuelto a reclamar a Juan del Mar todo lo que hizo en el juego. Además, porque para él, su compañero fue una persona muy ‘lambona’.



Luego Aco dijo que para él, si sale de Survivor y no se vuelve a hablar con sus compañeros, perdió como concursante. “Ustedes vieron mi proceso, depende de la concepción que tengan sobre nosotros”, explicó. Además, dijo que Camilo debería ganarse el reality.

Por otra parte, Tania le agradeció a 'El Mago' que él no se uniera al 'bullying' que le hicieron a ella. La joven destacó que, desde que llegó a la isla, todo el tiempo la molestaban, pero él fue el único que no se metió en ese grupo. Por lo que sus compañeros le dijeron que si le daba un besito, pero ella solo insistía en que estaba agradecida.

Aquí puede ver el penúltimo capítulo de Survivor, la isla de los famosos.