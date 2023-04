Survivor: ‘El mago’ cambió el rumbo del reality al utilizar importante herramienta, ¿qué hizo?

En el capítulo del 25 de abril en Survivor, la isla de los famosos, los participantes se enfrentaron a la prueba de inmunidad para no salir del reality. El objetivo de la prueba es aguantar el mayor tiempo posible sobre un palo.



Cada vez se va colocando más difícil y todo dependerá de su mentalidad para lograr superar la prueba. A pesar de que no es complicada, deben resistir y ganarse el collar de salvación.



A Federico le dio vértigo, ni se subió al tubo y quedó descalificado. Luego de un largo tiempo, Eleider alvarez, no aguantó y se fue resbalando hasta quedar eliminado de la prueba. En siguiente en bajarse fue Juan del Mar, quien todo el tiempo se quejó de su dolor de la rodilla.

A los 25 minutos, los famosos ya estaban que no podían. Catú, tenía la entrepierna dormida, Juan Palau sentía un dolor intenso en todo el cuerpo, El Mago dolor en el pie y Aco en la espalda. Camilo fue el siguiente en irse, luego cambiaron de nivel.



Luego de que Juan Palau se bajara, quedaba Catalina y Aco. Cuando pasaron los 40 minutos de la prueba, bajaron al nivel 5, en donde casi no podían apoyar sus pies. Finalmente, fue Catu la que ganó y se llevó el collar soñado de la inmunidad.

Ahora bien, el problema que afrontará la tribu Gaia será la eliminación de otro compañero de playa. El Consejo Tribal se acerca y crecen las expectativas de quién irá.

Por su parte, Federico le pidió a sus compañeros que lo saquen, pero quizá los otros tienen un plan diferente para el programa. Además, Camilo 'El Mago' sacó un ídolo, en donde le anulará el voto a alguien. Por la cara de todos, se puede ver que se vienen sorpresas ¿Quién se irá?