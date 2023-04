Survivor: 'El Mago' recibirá de su misma medicina, Aco lo traicionará con varios de sus compañeros

El capítulo de esta noche en 'Survivor, la isla de los famosos' traerá grandes sorpresas luego de que se viera un adelanto de lo que sucederá ad portas a la prueba de inmunidad que dejará a cinco de los seis participantes que quedan en el juego en riesgo de ser eliminados, y perderse así lo que queda de la competencia y el gran de premio de 500 millones de pesos.

Luego de que 'El Mago' ganara la competencia por el beneficio individual decidió llevarse con él a Aco Pérez a un spa para relajarse, todo para asegurar la lealtad del actor, según sus otros compañeros.

Por otra parte Aco continúa con el plan que diseñaron con Camilo Pardo 'El Mago', contándole que ha tenido un acercamiento con el boxeador Eleider Álvarez para que vote por Juan del Mar.

"Eleider me dijo que le dijiste que vote por Juan del Mar", a lo que responde 'El Mago', "Le dije eso a Eleider para sentirlo de este lado, para que se le vaya la idea de que yo sea la persona que quieran sacar. Pero hoy yo le pregunté a Juan del Mar en el cambuche, tú a qué estás jugando porqué no sé, y me dijo que estaba muy perdido y que recibía los mensajes tuyos (de Aco) y que solo estaba contigo que no tenía nada más. Yo le dije que me parecía perfecto porque así podía avanzar otro poquito, yo creo que Juan del Mar está igual de firme que nosotros", aseguró

Asimismo Camilo Pardo le hizo saber a Aco que si no se gana la competencia para obtener el collar de inmunidad individual, correrá el gran riesgo de ser eliminado del reality.

"Para que me saquen tendrían que ponerse de acuerdo Juan del Mar; Eleider y 'Catú', y sé que Juan del Mar no está fijo", indicó.

Al mismo tiempo el comediante tiene claro que Catalina Londoño votaría por él, ya que al parecer la actriz se dio cuenta, que esto no sería una traición y tampoco implicaría ir contra sus principios luego de entender el juego.

"Catú yo creo que ya entendió esa dinámica que votar por mí no es traicionar, que votar por mí no es ir contra sus principios. Creo que ya está entendiendo eso y le va a cambiar su forma de pensar y la forma de jugar. Afortunadamente le queda poco tiempo, ya solo somos seis personas, entonces ya no tiene mucha gente de que agarrarse para poder cambiar tanto el juego, pero puede sorprendernos porque igual es muy buena en las pruebas".

De igual manera aseguró que confía plenamente en su alianza con Aco Pérez y Juan Palau, ya que todos irían detrás de su cabeza por lo que le hizo a Federico Rivera.

"Yo en Aco y Palau confío mucho y sé que el único que está en riesgo soy yo, ellos no van por detrás de ninguna otra cabeza".

Finalmente lo que sorprenderá, será la traición de Aco a 'El Mago' ya que le hará saber a Eleider y 'Catú' que el comediante le contó a él y a Juan Palau que tiene en su poder un ídolo de inmunidad.