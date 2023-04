En el capítulo de esta noche se conocerá quién será el próximo eliminado de 'Survivor, la isla de los famosos', mientras que continúa la competencia para ganar el reto de bienestar, en donde un miembro de la tribu Gaia tendrá una ventaja desconocida y recibirá una valiosa recompensa.

En una reunión de mujeres (Lina; Catú; Margarita y Tania) tomaron la decisión de votar por Aco Pérez en el concejo tribal; pero por otra parte, Juan del Mar aún no decide si debe aliarse con sus compañeras, o la mayoría que componía a la tribu Espartos.

"Nosotras vamos por Aco, no me gustó como jugó conmigo y apenas salimos del consejo dijo, entonces se acabó el pacto Amazonas, cuando él votó por Lina y no por Juan del Mar. Como que venía con ganas de acabarlo y no me ha vuelto a decir nada", indicó Catú.

Puede leer: Survivor, la isla de los famosos: mujeres hacen plan desde ya para sacar a un hombre

Por su parte, Camilo Pardo también reveló que ya todos habían acordado votar por Juan del Mar pero debido a una supuesta traición, las mujeres voltearán su voto.

"En Amazonas habíamos dicho, vamos a votar todos por Juan del Mar, lo hablamos con Fede y con Lina para relajarnos una votación. Y al siguiente día Tanía nos cuenta que Margarita dijo que hay que votar por Aco, porque él votó por Lina. Entonces ahí hay un tema de traición y a Aco obviamente yo lo voy a defender a capa y espada lo que marque".

Mientras tanto, el actor valduparense Aco Pérez ya sospecha que el próximo eliminado del reality de celebridades sería él, pero en el fondo guarda la esperanza de que en el último instante sea salvado por alguno de sus compañeros.

También lea: Reconocido actor que lideró ‘primera línea’ confesó trágico episodio: "me iban a matar"

"Yo hoy amanecí oliendo a formol, aquí las chicas están decidiendo más bien si a mí me incineran hoy en el consejo o me mandan para un cementerio. Pero el que está oliendo a formol hoy aquí en la tribu Gaia se llama Aco Pérez, vamos a ver si en el último momento me reviven y me mandan una bomba de oxigeno".

Cabe recordar, que este martes continuará la competencia y ambos equipos quedan con una unidad. La prueba está reñida, todos quieren obtener el beneficio.