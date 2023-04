En el capítulo de esta noche de 'Survivor, la isla de los famosos' se llevará por fin el tan esperado consejo tribal para sacar a un participante del reality de supervivencia, en el que Leo Cocinero hace presencia como jurado, de acuerdo a las nuevas reglas de la competencia.

En una intensa pelea por ver quién se salvaría de ser eliminado. Tania y Camilo lo dieron todo, pero el comediante fue la persona en saldar la anhelada victoria.

Posteriormente, en una conversación entre Acó Pérez, Federico Rivera y Camilo Pardo, el creador de contenido les reveló que tenía muy claro por quién votaría.

"Para mí la mejor opción es votar por Tania, a provechando que es tan fuerte, al sacarla las chicas y Juan del Mar quedan totalmente desequilibrados", indicó Pardo.

A lo que inesperadamente Aco Pérez respondió. "Me sorprendió un poco, pero sacando a Tania se saca una pieza que está demostrando muchísimo en la competición y se saca a una pieza que no terminaba de encajar en nuestros bandos", aseguró el actor valduperense.

Al mismo tiempo, Pardo le dijo a sus compañeros que está seguro que Tania no sospecha de lo que están planeando a sus espaldas.

"Y ella no creo que lo sospeche, lo dudo mucho que lo sospeche. Tania es ágil, es inteligente y tiene todas las fortalezas para ser muy buena en este juego está confiando en nosotros (en Aco y en mí confía mucho) es el momento en que no use su ídolo (porque yo sé que lo tiene porque me lo contó) y sacarla", agregó el Camilo.

Posteriormente, Camilo Pardo abordó a Tanía y le hizo pensar que Aco y Federico votarán junto a él por Juan del Mar.

"Lina no me puede entrar, su energía la leí. Y al 'Mago' le tengo lealtad y amistad. Me parece que Espartos van a sacar a Juan del Mar, 'Mago' me dijo Juan del Mar entonces, yo también dije Juan del Mar", manifestó Tanía convencida de que no votarán por ella.

La eliminación de esta noche traerá para los participantes grandes sorpresas, ya que ninguna alianza es segura y tampoco se sabe a ciencia cierta cómo terminará dicha votación.