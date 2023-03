En medio de la prueba de bienestar que se celebró en el capítulo de este jueves, en la que la recompensa era un plato de pasta con atún, se dispararon los ánimos entre Eléider Álvarez de la tribu KOI y le Leonardo Morán de Amazonas, luego de que el antioqueño le ganará el cucuteño y este no reaccionara de la mejor manera y se desquitara con un manotaso contra Federico que intervino.

Luego de que Amazonas ganará la prueba, el chef tomó la decisión de disculparse con Rivera luego de que Aco Pérez le dijera que debía pedirle disculpas al actor.

"Leo pídele disculpas a 'Fede' públicamente fuiste grosero", indicó Pérez.

El actor de 'Diomedes' y 'Lala's Spa también dejó claro que no le gustó para nada la violenta reacción de su compañero.

Puede leer: En diminuto bikini, Paola Usme mostró que perdió 7 kilos en 'Survivor, la isla de los famosos'

"El gesto que tuvo Leo en lo particular no me gustó, y segundo, que pena con Federico que es un tipo que no se mete con nadie", añadió Aco.

'Leo cocinero', posteriormente al terminar la competencia, le pidió la palabra a Tatán Mejía para ofrecerle una disculpa a Federico Rivera.

"Quiero ofrecer una disculpa a Federico, simplemente manoteé y eso, es una reacción de juego" a lo que Federico respondió "cucho, gracias por la disculpa, ojalá y te sirva también de algo, yo aquí he perdido y he ganado y jamás he tratado mal a un un compañero. Sólo eso, y disculpa recibida te agradezco mucho parcero no ha problema".

También lea: Survivor: Los Koi lograron conseguir 30 monedas en complicada prueba

Luego el presentador de 'Survivor, la isla de los famosos' les pidió a los participantes que se dieran un abrazo y estos rápidamente lo hicieron.

Lo que sí tiene claro la tribu KOI, es que a como dé lugar, en el capítulo de este viernes tiene que ganar la prueba de inmunidad, teniendo en cuenta las últimas derrotas padecidas. Además, llega una nueva oportunidad de obtener monedas, a través de cálculos matemáticos.