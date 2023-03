'Survivor, la isla de los famosos': Lina ganó inmunidad individual de la tribu KOI

Este lunes, 27 de marzo, se llevó a cabo otro capítulo de Survivor, la isla de los famosos. La convivencia en la tribu Koi se puso compleja luego de que perdieran la salvación.

Por lo cual, se tuvieron que enfrentar a una inmunidad individual. Mientras tanto, los Amazonas disfrutan de unos días de relajación y hasta han mejorado en su relación.

El equipo blanco no ha tenido una buena racha, por lo cual, los últimos días no ha sido mejores para ellos. Tuvieron que enfrentarse a una dura prueba para no ser eliminados de Survivor.

Cuando llegaron al lugar de la competencia, Tatán Mejía explicó cómo se iba a desarrollar la prueba. Los participantes tenían que armar un rompecabezas, mientras en una mesa una bolita recorría un laberinto. La idea era no dejarla caer, por lo cual, debían tener mucho cuidado para no perder tiempo.

Quien ganó la competencia fue Lina Real, unas de las que logró tener paciencia y tener excelentes resultados. Es decir, la mujer tendrá una semana más asegurada en Survivor, la isla de los famosos.

Sin embargo, sus otros compañeros no estarán tranquilos al saber que pueden salir de la competencia. Hasta el próximo 28 de marzo se conocerá quién deberá regresar a Colombia.