Luego de la derrota dela tribu KOI en la prueba de inmunidad grupal, la convivencia entre sus integrantes se puso muy tensa, debido a los deseos de Wilder de sacar de la competencia a Catherine, ya que según el exfutbolista "es la más débil del grupo".

Medina aseguró que Mira y Rivera entraron a su choza e intentaron persuadirlo para que cambiara su voto y así lograr que Federico pudiera abandonar la competencia.

"Federico se vino a hablarnos y nos dijo: muchachos, ustedes si son conscientes saben que yo no estoy bien a mí me duele la mano, si ustedes son amigos y me quieren voten por mí. A lo que yo respondí: monstro ya lo escuché pero la verdad no cuente conmigo, no voy a cambiar mi voto", indicó Wilder.

Posteriormente cuando ya los ánimos estaban aumentados, Catherine empezó a decirle a Federico que no contara con Wilder para llevar a cabo su propósito.

"Métaselo en la cabeza para que entienda, a él no le importa su salud, este man es un grosero" a lo que Wilder respondió "Yo no soy grosero, yo la quiero sacar a usted desde el principio, se lo digo acá y lo he dicho en la votación porque es la más débil, y lo ha demostrado, y yo quiero fortalecer mi tribu, no la quiero debilitar. ¿Entonces por qué viene a hacerme un show acá de qué?".

La actriz de "Los Reyes" Y "El Último Matrimonio Feliz, le recriminó a Wilder Medina por su actitud hacia ella y lo catalogó de grosero y guache.

"Guaches conmigo no, usted es muy guache y es muy grosero, irrespetuoso es lo que es usted hermano. No sabe tratar a las mujeres y no sabe tratar a nadie. usted no sabe ser amigo".

Al mismo tiempo, Catherine acusó a Medina de insultarla y tratarla mal ante los televidentes que ven el reality en las noches de Nuestra Tele.

"Usted vino a chillar como una cajada de pollos, no mija acá vinimos fue a competir no a chillar, yo no he insultado a nadie", respondió el polémico exfutbolista.

Finalmente, todo dio un giro inesperado luego de que Federico Rivera ganara la competencia de inmunidad individual resolviendo el difícil acertijo a pesar de la lesión que tiene en su mano derecha.

En el capítulo de este miércoles llegará el momento más esperado: el temido pero obligatorio, consejo tribal.

