Survivor: Los Koi lograron conseguir 30 monedas en complicada prueba

Los Koi regresaron tristes tras perder, pero pensando en darla toda en la prueba de inmunidad, sin embargo, empezaron a buscar culpables por lo sucedido en la competencia y eso los debilitó en cierta manera.

Mientras los Amazonas celebraron su triunfo, Tania quien no fue elegida para disfrutar del beneficio, regresó a la isla y lloró tras sentirse excluida del grupo, no obstante, para que no se sintiera mal, 'El mago' le preparó un delicioso plato de arroz con plátano.

Lee además: Survivor, la isla de los famosos: las Amazonas ganaron un delicioso plato de comida

Los Koi descartaron la posibilidad de perder en la siguiente prueba de inmunidad, pues ya son pocos y además están "pareciendo" como el grupo más débil.

Entre tanto, la posibilidad de tener más monedas llegó a cada tribu, prueba en la que si los participantes adivinaban el peso de algunos objetos lograrían acceder al beneficio de dinero para comprar algunas cosas.

Le puede interesar: En diminuto bikini, Paola Usme mostró que perdió 7 kilos en 'Survivor, la isla de los famosos'

En el caso de los Amazonas solo acertaron con el peso de dos objetos llevándose así 20 monedas, mientras que los Koi, acertaron en tres ocasiones, es decir, 30 monedas.