Al momento de afrontar su eliminación no quería aceptar lo que había ocurrido porque, "era aceptar que la persona en la que deposité mi confianza total me había y me estaba traicionando. Era el Mago", dijo la actriz y modelo.

Tania durante la entrevista confesó que 'El Mago’ rompió la alianza que tenían, ya que él había quedado de avisarle cuando fueran a votar por ella, sin embargo, no lo hizo.

“Este hombre mueve las alianzas como mejor le convenga, la alianza fue esa que el mago me iba a aviar a mí, es más, en sus palabras lo dice: ‘yo le voy a avisar cuando vayan a votar por ella para que use el collar y cuando no para que no lo gaste’, pero fue lo contrario”, afirmó.

Del mismo manera, Tania confeso que la persona que le dijo que utilizara el ídolo de inmunidad fue 'El Mago' .

"La persona que me susurro para sacar el ídolo fue 'El mago, yo me acuerdo que voltee y le pregunté tres veces al Mago ¿sacó el ídolo? Y el mago me dijo sácalo", recordó la actriz.

De igual forma, la actriz aseguró que tras su salida de Survivor aprendió dos lecciones muy importantes, "mi enseñanza de oro, dos lecciones que me marcaron total; no confiar tanto en las personas, está bien esperar luz de los demás, pero así como tienen luz también tienen mucha oscuridad y tengo que aceptar eso y no puedo ir por la vida pensando que todos son divinos. Y dos a no contar mis cosas, secretos y proyectos".

En medio de la entrevista le recordaron la vez en la que casi le da un beso al Mago, terminada una prueba ella se lanzó a abrazarlo y confesó que le alegraban las victorias del comediante.