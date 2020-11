Sylvester Stallone se unió al reparto de la película The Suicide Squad

Otra estrella del cine se une al reparto de 'The Suicide Squad' (El escuadrón suicida). Se trata del reconocido actor, Sylvester Stallone, cuyo fichaje fue confirmado por el propio director de la película, James Gunn.

"Siempre me encanta trabajar con mi amigo Sylvester Stallone y nuestro trabajo de hoy en #TheSuicideSquad no fue una excepción. A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de la gente aún no tiene idea de lo increíble que es este actor", fue el mensaje de Gunn en su cuenta de Instagram para acompañar una fotografía en la que salen ambos.

Le puede interesar: Miss Universe: presentador le puso micrófono a reina con discapacidad auditiva y no se salvó de críticas

Por su lado, Stallone replicó en sus redes sociales la imagen de un medio de comunicación que informaba su fichaje en 'The Suicide Squad' y escribió: "Trabajar con este increíble director en este asombroso proyecto ha hecho de este un año increíble. Soy un hombre muy afortunado de estar rodeado de tanto talento".

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha revelado el personaje que interpretará el actor.

'The Suicide Squad' - prevista para llegar a los cines en 2021 - cuenta con un elenco de lujo conformado por Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Idris Elba y John Cena.

Lea también: Disney+ en Latinoamérica: ¿Dónde y cómo ver los contenidos?

Aunque aún no cuenta con una sinopsis oficial, James Gunn ha dado algunas luces de lo que veremos en medio de una entrevista con Empire: "En The Suicide Squad, algunos de los personajes terminan siendo buenos, otros terminan siendo terribles. No solo se pelean y dicen que se van a matar, en realidad lo hacen, meterse en peleas y matarse unos a otros".

Agregó que cualquier personaje, sin importar quien sea, podría morir. "Realmente no sabes quién va a vivir y quién va a morir. DC me dio total libertad para matar a cualquiera, y me refiero a cualquiera".

Esta no es la primera vez que Gunn se adentra en el mundo de los cómics, es de recordar que previamente ya había dirigido las dos películas de 'Guardianes de la galaxia', estrenadas en 2014 y 2017, y se prepara para dirigir la tercera entrega.

Por otro lado, es de resaltar que en 2016 se estrenó 'Suicide Squad' (Escuadrón Suicida), dirigida por David Ayer. Sin embargo, la película de James Gunn no será ni una secuela ni un remake, esto pese a contar con varios de los actores que participaron en la primera producción, la cual recibió críticas mixtas y varios comentarios negativos centrados en la interpretación de Jared Leto como el 'Joker'.

Al respecto, David Ayer ha asegurado en redes sociales que la versión que se estrenó de 'Escuadrón Suicida' no era lo que él quería y "la película que hice nunca se ha visto". También ha defendido a Leto de las críticas.