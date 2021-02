Taliana Vargas aclara si tuvo 'chance' de ser modelo de Victoria's Secret

Taliana Vargas se sumó a la popular dinámica en Instagram de preguntas y respuestas, en la que los famosos interactúan con sus seguidores para dar a conocer algunos aspectos de su vida privada y resolver las dudas de sus fanáticos.

Fue así como una pregunta, y sobre todo la respuesta, sorprendió a los seguidores de la exreina por alguna oportunidad que tuvo en su pasado. ¿Es verdad que pudiste ser un ángel de Victoria’s Secret’?, preguntó un internauta.

A respecto, Taliana dejó en claro que no fue contactada por la reconocida marca de lencería para ser una de las famosas Ángeles, aunque sí afirmó que le hablaron de la posibilidad de asistir a un casting. “Nunca me ha llamado la atención ser modelo y no fui”, respondió.

La exseñorita también captó la atención de su seguidores en los últimos días por la celebración que hizo por el cumpleaños número dos de su hija Alicia.

Taliana publicó a sus 3 millones de seguidores una sencilla celebración al aire libre en la que su hija estuvo acompañada de algunos niños y tuvo una temática de picnic.

“Los cumplió muy feliz”, escribió Vargas en las publicaciones.

Después de su paso por Miss Universo 2008, Taliana Vargas ha sido reconocida en la televisión colombiana por su participación en papeles protagónicos como 'Chepe Fortuna' y en otras como 'Mujeres Asesinas'. Asimismo, ha destacado en la producción de distintos reality show como 'Bailando con las Estrellas'.

Actualmente, en sus redes sociales se dedica a crear contenido en el que refleja su vida como mamá de sus dos pequeños hijos y como activista de causas sociales.