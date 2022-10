Taliana Vargas confesó los duros momentos al perder a su bebé: “Era un hijo muy anhelado"

Taliana Vargas, actriz y quien fue virreina de Miss Universo en 2008, habló sobre el difícil momento que atravesó cuando perdió a su bebé. En una reciente entrevista, expresó que atravesó momentos difíciles y cómo estuvo acompañada por su familia para atravesar y superar el duelo que le dejó la difícil situación.

“Estaba perdiendo un hijo muy anhelado. El dolor de cólicos, el dolor emocional… y la noticia [de la despenalización] llegó en la noche. Eso duele mucho y todas las mujeres que han abortado saben perfectamente de lo que estoy hablando”, dijo Vargas al programa 'Lo sé todo', dando a conocer que cuando se dio la despenalización del aborto ocurrió la pérdida su bebé.

Le puede interesar: “Suspender la serie sería complacer el capricho de unos cuantos”, hijo de Leandro Díaz

Así las cosas, la actriz volvió a referirse a este tema para dar a conocer nuevamente su postura frente a la decisión de la Corte Constitucional de interrumpir el embarazo hasta la semana 24.

“Es un tema que sentí y lo hablé abiertamente. No puede ser normal tener un aborto a los 6 meses. Es la segunda vez que me pasa […]. Es un dolor para todos [en la familia], la pérdida es para todos y el luto es para todos”, agregó Taliana Vargas al medio citado.

Cabe resaltar que cuando se emitió el fallo, Vargas desató controversia por su postura.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24”, escribió en aquel entonces.

Lea también: Por fin se conoce quién es la mamá del hijo del Tino Asprilla

Finalmente, Vargas también se refirió recientemente al nacimiento de Alicia, hija que tiene con su esposo Alejandro Éder, además del apoyo que ha recibido de sus familiares cercanos.

“Alicia es bebé arcoíris, llamados así por nacer después de una pérdida. El tiempo lo sana, tener otros hijos lo sana, duele, pero se sana”, concluyó.