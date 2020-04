Taliana Vargas y el susto por el que pasó con su embarazo en la cuarentena

Taliana Vargas se prepara para recibir a su segundo hijo en las próximas semanas en medio de las duras circunstancias que azotan al mundo. A pesar de que no ha sido sencillo, el bebé de la exreina estaría programado para un parto en uno de los picos más altos del coronavirus en el país.

De acuerdo con lo que contó la exSeñorita Colombia durante una entrevista con Noticias RCN, su segundo hijo, Antonio, llegaría al mundo en medio de uno de los momentos más fuertes en Colombia, según le explicó su médico.

“El parto de Antonio estará, cree el médico, que en uno de los picos más altos de la COVID-19, pero él lo que me decía es que cada día tenemos más información de cómo prevenir y de cómo estar en la calle sin ser infectados”, afirmó Vargas al medio.

“Realmente no es un chiste andar con máscaras, no es un chiste tener los guantes. Yo sé que todo va a estar bien y que mi bebé va a estar bien y vamos a regresar bien a casa”, agregó sobre el nacimiento de su bebé.

De igual forma, la también actriz aprovechó la entrevista con Cristina Estupiñán, directora de entretenimiento del noticiero, para contar un fuerte momento que vivió días atrás, cuando entró en una crisis de tres días al no sentir a su bebé.

“Tuve una crisis muy fuerte porque dejé de sentirlo como tres, cuatro días, y casi me da algo. Yo sé que mi bebé está bien porque lo siento, lo siento moverse, veo la barriga crecer, y confiando en que todo está bien. Pero cuando lo dejé de sentir, fueron unos días de mucho sufrimiento, de mucha oración, que me llevó a orar con las miles de mujeres que están en este momento exactamente igual que yo”, relató la ex virreina Universal de la belleza.