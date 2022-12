Taliana Vargas y su sentido mensaje sobre el vitiligo: "Lo único que funciona es amarlas"

A través de sus redes sociales, Taliana Vargas envió emotivo mensaje sobre el vitiligo y, también, lo dedicó a las personas que lo padecen.

Desde el 202o, la Señorita Colombia 2007 ha tenido que enfrentar esta enfermedad que consiste en una afección en la que la piel pierde sus células pigmentarias y esto genera manchas descoloridas en diferentes zonas del cuerpo, como las que ella mostró en su más reciente publicación.

Hace un par de meses, Taliana contó porque empezó a sufrir de esta enfermedad: “A raíz de la carga hormonal de los embarazos se me alborotó y ahora tengo vitiligo por todos lados (…) pero no duele ni pica ni nada. Es un tema de vanidad (…) he tenido varios tratamientos y todavía ninguno me ha funcionado, pero hoy tengo unas manchitas que me hacen lo que soy, y como hoy tengo esas manchas tú debes tener algo que de pronto socialmente te hacen ver ‘equivocado’ o ‘diferente’, pero eres tú”.

Recientemente, la actriz y presentadora publicó un video en el que salió luciendo un vestido que deja al descubierto sus manchas y lo acompaño de un mensaje de amor y apoyo para quienes sufren la misma enfermedad.

"En la calle, en redes por todos lados me preguntan por mi vitiligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Cuando les respondo que no hay cura, que aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación. Aprendí a amarlas no pican, no duelen son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y de más; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas. Ámalas son lindas.. tag a alguien con vitiligo que necesite leer este mensaje", escribió Taliana Vargas en sus redes sociales.

