Tatán Mejía defendió la marihuana y arremetió contra el alcohol: su lógica no gustó a algunos

Desde su participación en Masterchef Celebrity, Tatán Mejía ha sido uno de los famosos que más ha estado en el panorama de las redes sociales, gracias al contenido que realiza junto a su esposa Maleja Restrepo, por la crianza de sus hijas y por varias opiniones personales que desatan todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Esta vez, el deportista, como ha acostumbrado últimamente, abrió un espacio en redes sociales para que sus seguidores le hicieran varias preguntas. Entre esas, estuvo una a la que le dedicó un buen tiempo para explicar su postura, que tuvo que ver con la legalización de las drogras en Colombia, y puntualmente sobre la marihuana.

Si bien empezó bromeando al cuestionar por qué le hacen tanto esta pregunta y que si "tiene cara de marihuanero", Tatán después se dedicó a explicar que ha sido consumidor, además de criticar a quienes consumen alcohol.

"Tengo que confesar que la he probado, un par de veces, estoy de acuerdo con la legalización, 100 % de acuerdo. Soy de los que prefieren, 1000 veces, los marihuaneros a los borrachos; odio a los borrachos, con todo mi corazón y no me los aguanto”, sostuvo.

Sobre su experiencia personal y el rechazo a quienes se emborrachan, Mejía agregó: “Por eso, no me gusta ‘rumbear’, no me gustan los borrachos aquí, babeándome y escupiéndome, todo el tiempo. Diciéndome estupideces y bobadas. Hombres y mujeres, son igual de ‘huev*%es’ los dos. Nunca he estado borracho en mi vida, así tirado, no”.

Tatán Mejía defiende la legalización de la marihuana

Aunque expresó que actualmente no consume esta droga, el famoso sostuvo su argumentación para legalizarla, a partir de que esté permitido el consumo de alcohol, comparando los efectos.

“No soy consumidor de marihuana, pero sí estoy de acuerdo con que legalicen ‘esa vuelta’, sí estoy de acuerdo con que dejen tanta joda con eso, sí estoy de acuerdo con que hacen menos daños que los borrachos. El trago está permitido, entonces, que le peguen a la mujer en la casa y que lleguen los borrachos… Eso sí está permitido. Pero que un ‘huev*%’ se fume un ‘porro’ en la calle, eso sí está muy mal visto. Estamos equivocados”, contó.

A su vez, Tatán señaló que su opinión iba a ser mal vista, pero se mantuvo firme en su postura.

“No sé si mi país esté preparado para esta conversación, porque ya veo las noticias mañana: – ‘Tatán’ es uno de los famosos que aprueban… – He fumado, como cualquiera de ustedes, manada de ‘chapados’ (a la antigua), que van a publicar esta noticia más adelante”, afirmó.

Finalmente, el deportista enfatizó en los efectos negativos del consumo de alcohol y lo poco que se ha hablado de las consecuencias de este, mientras que defendio que quienes consumen marihuana son personas que en sus efectos tienen tranquilidad y meditan.

“- Te puse los cachos, mi amor; es que estaba borracho. Te grité; no, es que estaba borracho. Me choqué; no, es que estaba borracho. Se me fue la mano, me vomité, tengo guayabo; es que estaba borracho… Es que mi hijo llegó el otro día, le pegó a tres mujeres; es que estaba borracho -”, fueron las cosas negativas que Mejía resaltó sobre quienes se embriagan.