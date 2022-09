Tatán Mejía en la final de MasterChef: El detalle que nadie conocía

La final de MasterChef estuvo protagonizada por Tatán Mejía, Chicho Arias, Carlos Báez y Ramiro Meneses, sin embargo, el actor paisa de 52 años, fue el que logró imponerse con unas sorprendentes preparaciones antes sus compañeros, las cuales terminaron por convertirlo en el ganador de la octava temporada del programa culinario de RCN Televisión.

Muchos colombianos estaban felices con la decisión final del jurado, no obstante, aunque el nombre de Tatán Mejía también sonaba como uno de los favoritos, sus platos no estuvieron a la altura de una final y cómo no, si en que una de sus más recientes confesiones, el corredor de Freestyle Motocross colombiano contó que durante el último capítulo de MasterChef se le fue un pequeño ingrediente que nadie quisiera en su preparación... sangre.

Lee también: Jessica Cediel revela la verdadera razón por la que terminó con Pipe Bueno

De acuerdo al relato del esposo de Maleja Restrepo, aunque durante el programa nunca se cortó, ese día precisamente mientras él se encontraba preparando los platos para sorprender a los jurados, se cortó un dedo. En medio de la angustia por terminar en el tiempo indicado, Tatán Mejía se envolvió el dedo con esparadrapo y continuó con la preparación, la cual era una sopa de gambas, que cabe aclarar en este caso era de color rojo.

Ya en los últimos minutos para presentar la preparación, Variel Sánchez, mejor amigo del también influencer, le dio a entender que el emplatado tenía algo fuera de lo común, y cuando Tatán Mejía se fijó bien, observó que habían tres gotas de sangre en el plato, pero como ya le tocaba entregarlo no tuvo más remedio que revolver y pasarlo. ¿Qué tal este chef?

Cabe resaltar, que después entre risas, Tatán Mejía aseguró que esperaba le hubiera salido al jurado Christopher Carpentier.

Te podría interesar: "El juego del calamar" espera coronarse como mejor drama en los premios Emmy