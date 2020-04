Tatan Mejía fue víctima de una broma que le iba a jugar a su hija

Durante esta cuarentena, las redes sociales han tomado un papel importante en miles de personas, ya que se han creado diferentes dinámicas, retos y bromas que los internautas aplican con sus familias y amigos.

Uno de los famosos que quiso realizar una de estas bromas fue Tatan Mejía, quien intentó jugarle un divertido momento a su hija mayor Guadalupe, pero las cosas no salieron como esperaba, pues la niña ya conocía esta dinámica por videos que había visto en YouTube.

De acuerdo con un video que fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del deportista, él se encontraba en su casa preparando todo lo necesario para jugarle la broma a su hija. Con un recipiente lleno de agua, un palo de escoba y una base, Mejía grabó todo el proceso para engañar a su pequeña.

El colombiano sostuvo el balde pegado al techo con el palo y llamó a su hija para que le recibiera el objeto, mientras él se alejaba. Sin embargo, Guadalupe fue mucho más lista y apenas lo vio, sospechó de la travesura que le quería jugar. La niña se retiró del lugar y dejó a su papá ‘pegado del techo’, sin poderse mover pues el recipiente le caería encima.

“Guada, ven rápido…es bacano, coge aquí”, le dice Tatan a su hija, mientras la menor lo observa.

“No, me vas a hacer una broma, no papi, yo vi eso en YouTube”, respondió Guadalupe, mientras se iba para su cuarto.

Tatan Mejía se convirtió en la víctima de su propio invento y tuvo que pedir auxilio para que lo ayudaran a bajar el balde, pues él mismo había corrido la silla en la que se montó para ubicar el objeto en el techo.

“Ven, y ahora yo cómo la bajo de acá, Guada, espera”, exclamó el deportista extremo con un tono confuso.

En redes sociales circulan varios videos con esta temática, donde adolescentes le juegan estas bromas a sus abuelos o hermanos, indicando que es para evitar que se muevan de la casa.