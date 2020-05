Tatan Mejía le adelantó el Día de la Madre Maleja Restrepo

El Día de la Madre se encuentra a solo unos días de celebrarse en todo el país y algunas familias se preparan para sorprender a las mujeres de su hogar que tienen este rol. Entre mensajes, videos, cenas y regalos, los hijos alistan sus cariños en medio de la cuarentena para destacar este papel importante que tienen las madres en sus vidas.

Aunque aún falta tiempo para esta fecha, Tatan Mejía se quiso adelantar una semana y sorprender a su esposa Maleja Restrepo en pleno aislamiento con un detalle cargado de amor y emotividad. A pesar de vivir juntos, el deportista le preparó un regalo a escondidas para que ella no sospechara nada al respecto.

Lea aquí: Exesposo de Kourtney Kardashian, a rehabilitación por abuso de sustancias

Según contó el paisa en las historias de su cuenta oficial de Instagram, esta sorpresa quiso dársela a su esposa por darle a sus hijas Guadalupe y macarena, y ser una excelente madre con ellas en todo momento.

“Soy fan de mi esposa, por si no lo saben, pues me dio dos hijas hermosas. Se viene el Día de la Madre y me preparé un poco sin que ella se diera cuenta. Yo soy fan de las flores y creo que es bonito darle un regalo a mi esposa, por ser la madre que es”, afirmó Tatan, enfatizando en que es consciente de la situación actual de los que más necesitan, pero indicando lo importante que es Restrepo en su vida.

Además de resaltar lo feliz que lo hace saber que ella es una “excelente mamá”, el deportista mostró dónde escondió su regalo para sorprender a la actriz. Con ayuda de sus hijas, el paisa logró ejecutar a la perfección su plan romántico.

Le puede interesar: Bad Bunny da de qué hablar por bailar con su novia en una transmisión En Vivo

En algunos videos de la red social, Mejía compartió el momento en que la presentadora recibió sus detalles y quedó bastante emocionada. Tras unas breves palabras de amor, Maleja destacó lo feliz que la hacía estar con su familia.

Por último, Tatan utilizó este medio para responder comentarios sobre la fecha de la celebración y aclarar que él quiso sorprender a su esposa en ese momento y no a los ocho días como se suponía que era.