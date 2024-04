Tatán Mejía revela las lesiones que le ha dejado el deporte

Además de ser reconocido por su participación en el reality Marster Chef Celebrity y por haber presentado Survivor, la isla de los famosos en el Canal RCN, Tatán Mejía se ha destacado como uno de los mejores deportistas del país en la disciplina del motocross, pues mientras estuvo activo de forma profesional supo participar en importantes competiciones de este deporte.

No obstante, en las últimas horas el hombre de 38 años utilizó sus redes sociales para revelar las secuelas que le ha dejado la práctica del motocross, considerado por muchos como un deporte extremo. “Dicen que el deporte es salud. Obviamente el deporte me trajo todas las alegrías de mi vida, mis metas, mis sueños, estoy aquí por eso. Pero también me dejó un par de cositas”, dijo Mejía.

Según reveló Tatán Mejía, su carrera deportiva le dejó una tendinitis crónica, o también llamada ‘codo de tenista’ en el brazo derecho, la cual le genera dolor y le dificulta hacer actividades cotidianas como comer. Así mismo, el deportista contó que hace seis meses estaba montando, la moto se le fue de lado, se le salió el hombro izquierdo y aún continúa recuperándose de esa lesión.

La lista de lesiones que ha tenido Tatán también incluye ligamentos reventados en las dos rodillas, perforación de intestino e hígado, dos contusiones cerebrales y 14 fracturas en todo el cuerpo. “Me encanta, sigo montando en moto. Es lo que yo mejor sé hacer, para eso es que soy bueno. Pero el que dijo que el deporte era salud, nunca ha hecho deporte”, aclaró Mejía.

Dentro de los principales logros de Tatán Mejía en su carrera como motociclista profesional, se encuentra un primer lugar del Campeonato Sudamericano en Ecuador y un segundo lugar en el Campeonato Latinoamericano en Chile, ambos en el 2005.