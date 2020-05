Tatan Mejía se operará: ya no tendrá más hijos

Maleja Restrepo y Tatan Mejía se han convertido en una de las parejas más famosas de redes sociales debido a la complicidad y estabilidad que tienen desde hace varios años. De igual forma, otro de los detalles que sobresalen del contenido que comparten son los momentos que viven con sus hijas día a día.

Macarena y Guadalupe son las protagonistas de varias de las publicaciones que realiza la pareja de famosos y cada una enamora a los internautas con sus ocurrencias y travesuras. Ambas niñas han mostrado su ternura e inteligencia en diferentes momentos, por lo que reciben halagos y aplausos de los usuarios de redes sociales.

Sin embargo, Maleja y Tatan estuvieron recibiendo preguntas y comentarios relacionados con tener más hijos. Los seguidores de esta relación estaban curiosos de saber si las celebridades le darían la oportunidad a un tercer hijo.

Lea también: Marbelle publica nueva foto en vestido de baño de los años noventa

Aunque la presentadora había confesado que con su esposo habían contemplado la posibilidad de ser papás de nuevo, recientemente en una historia de su cuenta oficial de Instagram, Maleja confirmó que esto ya no está en sus planes y Mejía se realizará la vasectomía.

Este tema surgió mientras Restrepo preparaba el desayuno de su familia y compartía una nueva receta con sus seguidores. Al confesar que tenía antojos, aprovechó para aclarar que no se trataba de un embarazo y que por el contrario ya habían tomado una decisión respecto a eso.

“Hoy me levante con antojos. No, no estoy embarazada, ya decidimos que quiero que Sebastián se haga la vasectomía, y él también quiere. Así que no vamos a tener más bebés”, afirmó la también actriz.

Le puede interesar: ¿La doble de Shakira? Salomé, hija de James Rodríguez, descresta al mundo con su baile

Es importante recordar que días atrás, Maleja compartió en su perfil de la misma plataforma digital un breve mensaje sobre su esposo y lo orgullosa que se sentía por el cambio que tuvo en su trabajo en los medios.

Restrepo habló del crecimiento personal que tuvo Tatan para hablar en público, dictar una conferencia y manejar las situaciones de este tipo. De igual forma, enfatizó en la admiración que siente por él y la superación que logró.