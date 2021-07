Con una publicación a través de su cuenta de Instagram, Tatán Mejía enterneció a sus más de dos millones de seguidores con un regalo que recibió de Macarena, la menor de las hijas que tiene con Maleja Restrepo.

En un Reel, el motocrocista mostró cuando la pequeña le hizo entrega de su dibujo, que además de ser colorido, tenía pegado en la parte de atrás una tierna dedicatoria.

“Para papá. Te quiero mucho papá y quiero dar un beso. Me gusta cuando me cantas y cuando me lees cuentos. Cuando estás cerca de mí me gusta escuchar tu voz. Eres el mejor papá, por eso te quiero yo”, se alcanza a leer en el papel.

Entre tanto, el deportista, que quedó 'derretido' con el detalle que su hija hizo de él, no tardó en ir a donde su tatuador Carlox Angarita, uno de los más reconocidos, para plasmar en una de sus piernas el emotivo dibujo para siempre.

“Yo que creí que ya iba a parar de tatuarme y con este regalo llego Macarena hoy”, escribió en la descripción del video, en el que muestra algunos detalles de cómo se realizó el tatuaje y por supuesto, el idéntico resultado del dibujo en el muslo de su pierna.