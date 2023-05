Tatan Mejía y Juan del Mar recordaron discusión en 'Survivor, la isla de los famosos' de 2007

En medio del consejo tribal de este jueves en el que un participante estaba a punto de ser eliminado de 'Survivor, la isla de los famosos', su presentador Tatán Mejía recordó su paso por el programa en 2007 en la versión de “Una aventura Maya” que tuvo lugar en las playas del país centroamericano de Honduras y les hizo saber a los participantes que continúan en la competencia que el juego se basa netamente en estrategia y no corazón.

"A la final ellos van a tomar la decisión para quién será ese voto (jurado), porque en este momento yo estoy hablando desde mi corazón porque yo perdí ese último momento, perdí mi juego porque nunca le metí corazón solo le metí cabeza. Entonces cada uno puede jugar sus propias estrategias, esta bien".

Asimismo Mejía recordó que Juan del Mar (que participó también en esa versión del reality) no votó por él sino por 'Chócolo' en la decisión final para elegirlo como el ganador de la competencia de supervivencia.

"Si el voto en blanco existiera hoy para mi sería lo mejor, todos se me torcieron, todos habíamos dicho que íbamos a llegar a la final. Yo quiero saber Tatán que tan bien te sientes contigo mismo de corazón con honestidad y de la manera con la que jugaste este juego", indicó en esa oportunidad Juan del Mar en su intervención del consejo final que elegía al ganador.

A lo que Tatán le respondió a Del Mar, que esa pregunta se la debería hacer más bien él, ya que fue el mismo el que traicionó el pacto que tenían todos los participantes de la alianza.

"Cuando vos y yo estábamos juntos (nosotros cuatro formando un grupo) cuando vos te fuiste también tenías un grupo 'Neme' y con Elber. También tenías un grupo con 'Chócolo' y con otras personas, entonces yo te hago una pregunta ¿Quién es el torcido acá Juan? Cuando yo entendí tú juego yo arme mí juego. Para mí no hubiera sido fácil pararme allá y decir mi voto es por Juan (vos me dijiste por quién vas a votar y te dije por Elber como habíamos quedado) y vos votaste por Maleja ¿Por qué no me lo dijiste vos a mí?".

Finalmente de manera jocosamente, el atleta de deporte extremo le dice a Juan del Mar que aún tiene un par de consejos más para recordárselos siempre, a lo que él le recuerda a Tatán con una sonrisa en su cara que él lo sacó y lo traicionó.

"Y tu me sacaste a mí, tú te me volteaste" dice Juan del Mar, a lo que Tatán Mejía le respondió, "pero lo bonito de esto es que seguimos siendo amigos, independiente de lo que haya pasado".