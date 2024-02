Tatán Mejía y Maleja Restrepo volverán al altar por segunda vez; así fue la propuesta

Pero esto no fue todo, pues el momento cumbre fue cuando Tatán y sus hijas le revelaron la verdadera razón, pues todo se trataba de una pedida de matrimonio. Allí no hizo falta el anillo y otros detalles que ella jamás esperó.

“Ayer me llama y me dice: ‘Tienes que ir al museo del asado’, yo fui y había una carta que decía: ‘Tienes que seguir la luz’, y había una luz; no estaban las niñas ni nada, y por allá abajo se escuchaba una música. Entonces yo con mi bata y en chanclas por los potreros, bajo y están estos tres, y empieza cada uno a decirme unas palabras hermosas, y luego Sebas saca una caja con lucecitas y me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo, otra vez?’”, contó bastante emociona Maleja.

Maleja Restrepo y su respuesta a la pedida de matrimonio de Tatán

Pero lo que todos los seguidores de la pareja querían saber era la respuesta que, aunque era lógica, de la presentadora, pues este había sido un gesto muy bien planeado por parte de Mejía, pues en esta ocasión no le tembló la voz.

“Yo no decía nada, yo lloraba y lloraba y no pude dormir pensando en ese momento y como procesando todo lo que había pasado. Gracias, mi amor, yo sí me quiero volver a casar contigo. Sí, muchas veces sí”, contó Maleja mientras iba contando la historia en sus redes junto con Tatán.

A lo que él respondió, entre risas, lo que pensó en ese momento: “Yo decía: ‘será que no ¿o qué?’, ‘pero, diga a ver’”.