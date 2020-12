Taylor Swift ya está regrabando sus canciones y así suena

Taylor Swift estrenó este miércoles el primer avance de los temas antiguos que está regrabando por completo para recuperar la propiedad de sus derechos, que ahora están en manos de un fondo de inversión completamente ajeno a la artista.

La primera muestra de estas nuevas grabaciones llegó con el tema "Love Story", canción de su álbum "Fearless", con el que ganó el Grammy en 2008, y que sirve de banda sonora en un anuncio para una empresa de citas por internet que ha dirigido el actor Ryan Reynolds.

Okay so while my new re-records are NOT done, my friend @VancityReynolds asked me if he could use a snippet of one for a LOLsome commercial he wrote so...here’s a sneak peak of Love Story! Working hard to get the music to you soon!! https://t.co/0vBFXxaRXR