Otra navidad sin ti.

Desde hace doce años no volví a verte ni abrazarte, pero siempre te llevo en mi corazón.

Estás presente en mi vida porque te pienso a cada momento.

A veces creo que hago las cosas porque tú me las indicas.

Me haces mucha falta Luís Andrés. QEPD Amén 🙏