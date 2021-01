"Tengo derecho a salir adelante”: Epa Colombia pide que la dejen abrir sus peluquerías

Danieidy Barrera se ha caracterizado por ser una mujer que llama la atención de la farándula gracias a su llamativa personalidad y particulares actuaciones, desde que saltó a la fama con un video que se hizo viral en redes en 2016.

Desde entonces, la influenciadora ha sido foco de comentarios, sobre todo en los últimos días cuando causó revuelo al revelar que su novia, Diana Celis, le había sido infiel.

En esta ocasión, Daneidy vuelve a aparecer en redes luego de regresar de su viaje ya reconciliada con su pareja, haciendo una denuncia a través de su cuenta de Instagram, en la que afirma que uno de los empleados que se encargaban de empacar sus productos en una de sus peluquerías estaba hurtando en el establecimiento.

Con un video, la también empresaria demostró la denuncia que llevó ante la policía para que el hombre fuera capturado por los hechos. Sin embargo, ella afirmó que finalmente el hombre no había sido procesado a pesar de demostrar evidencias de lo ocurrido.

“La gente realmente no hace nada, pero si fuera la ‘Epa’ que se tira un vidrio, sale en todo lado”, expresó.

Mientras hacía la denuncia, Barrera también afirmó molesta que aún no ha podido abrir nuevamente sus peluquerías debido a que le han puesto mil trabas y ya no sabe qué más hacer para cumplir con los protocolos requeridos por el Invima.

“No sé qué es lo que pasa, ya llevo mes y medio con las peluquerías cerradas en Bogotá (…) Lo que están haciendo conmigo no está bien, hay peluquerías que no tienen nada y a mí me hicieron poner extractores, que ya no parece un centro de keratinas sino un asadero de pollos. Yo tengo derecho a salir adelante”, sostuvo Daneidy.