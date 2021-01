Tengo tusa por los tres: Lina Tejeiro tras servir de 'cúpido' en pedida de mano fallida

"Les quiero informar que no triunfó el amor. Al parecer, según Jessica ellos no estaban muy bien que digamos, entonces me pidió eliminar las historias de ella. El novio de Jessica me omitió información y no me dijo que ellos se habían dejado hacía un tiempo", expresó la actriz.

Agregó: "Tengo tusa por los tres. Por Pipe porque si le pidió matrimonio a Jessica

por medio de mis historias es porque realmente la ama y está arrepentido. Tusa por Jessica porque qué situación tan incómoda que le pidan a uno matrimonio delante de siete millones de personas por unas historias, y por mí porque me usaron, me omitieron información", dijo entre risas.

Lina Tejeiro es una de las actrices con mayor popularidad en el país. Ha estado en el medio artístico desde muy temprana edad y algunas de sus últimas producciones más destacadas son: 'La ley del corazón', serie del Canal RCN y 'Chichipatos', serie emitida por Netflix.

También participó en el reality del Canal RCN, ''Soldados 1.0', cuya primera y única temporada hasta el momento se lanzó en el año 2017.

Tejeiro también ha adquirido bastante popularidad en redes sociales, nada más en Instagram cuenta hasta ahora con siete millones de seguidores y ha sido llamada por sus fanáticos como ''la reina de Tik Tok' por la calidad de los videos que sube a dicha aplicación y los cuales han tenido gran acogida entre el público.

Además de su trabajo, la actriz también ha protagonizado los titulares de la prensa rosa por sus relaciones sentimentales. Algunas de las más comentadas fueron con el cantante de reguetón, Andy Rivera, y con el empresario venezolano, Norman Capuozzo.