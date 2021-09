La presentadora Claudia Bahamón se convirtió en una nueva víctima de la creciente inseguridad que se vive actualmente en Bogotá, luego de compartir su trágica experiencia ocurrida la semana anterior al norte de la ciudad.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo indicó que el hecho sucedió en la calle 85 con carrera 11 de Bogotá, cuando estaba esperando un cambio de semáforo y apareció un motociclista muy cerca a ella que quería llevarse la cartera que llevaba puesta.

Relató que "tenía una ruana puesta con una cartera que estaba terciada en mi cuerpo, paré en la esquina y mientras estaba ahí pasó una moto muy cerca, me asustó, me agarró la cartera y empezó a halarme sin parar la moto".

Según Bahamón, "el señor obviamente no entendió que la cartera estaba terciada en mi cuerpo y que yo no podía zafarla rápidamente, si no yo se la hubiera entregado".

En medio de su relato, la presentadora de Masterchef Celebrity indicó que "terminé metida amarrada de la cartera y de la moto que no paraba entre los carros de la carrera 11 en la mitad de la calle y la gente empezó a gritar".

No obstante, aseguró que posteriormente el motociclista se detuvo, "luego me agarró el brazo, me haló, me arrancó el celular y se fue. En ese momento arrancaron unas seis motos a meterse entre el tráfico y yo empecé a correr como una demente estresada sin rumbo fijo".

Bahamón confesó que la situación fue muy dolorosa, "porque yo lloraba y lloraba, me senté en el andén y llegó una señora muy querida de Brasil" que le facilitó un celular para comunicarse con su casa y tratar de manejar la situación con más calma.

De acuerdo con la presentadora, minutos antes otras personas también fueron robadas en ese sector bajo la misma modalidad.