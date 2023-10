Thalia estrenó corrido tumbado y le dicen que quiere parecerse a Shakira

Letra de la canción 'Bebé, Perdón'

Bebé, perdón

Si te hago creer que no importa lo que me dices

Pero yo pensé que había sanado cicatrices

No fue tu culpa, yo no elijo a quién querer

Pero es normal porque él no es el primero que me ilusiona

Pero ya no importa

Porque eso me pasa por entregarte todo a ti

Te doy la cara y eso tú lo sabes

Pero hablando claro, yo no estoy pa' nadie, eh eh eh

Tú me hacías sentir diferente

Algo especial, algo que se siente

Un niño con el cora canta, nunca miente

Un poco loca pero contigo me arriesgo

No son tu culpa mis inseguridades

Todo es mi culpa que no sepa expresarme

Cuando tú quieras puedes llamarme

Estoy medio triste, eh eh

Bebé, pero casi tuvimos algo

No fuimos nada

Eres como esa disquera que me dio release

Fue el tema que te gusta que no va a salir, eh eh eh

Sé que tú me vas a pensar

Pero espero que encuentres a alguien mejor

Y todo el mar de besos no te puedo dar

Tú bien me dijiste: No involucres, corazón

Sé que tú me vas a extrañar

Pero cuando estás con otra, ya que no es como yo

Y todo el mar de besos no te puedo dar

Tú bien me dijiste: No involucres, corazón, eh eh eh

Todo el mar de mis besos