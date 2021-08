Thalía llega a sus 50 años más bella, auténtica y orgullosa con cada experiencia vivida

Hoy, a sus cincuenta años, Thalía celebra radiante y con un mensaje a través de sus redes sociales sobre las enseñanzas que vivir medio siglo le ha dejado.

"¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman.