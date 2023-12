¿Con cuál actor casado se habría metido Thalía?

Thalía tiene décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento, no solo resalta por su talento como actriz sino también como cantante, sus canciones más famosas han sido tanto de género balada como de género urbano, pues también se le ha medido a cantar reguetón. Algunos de sus temas más conocidos son: 'No me enseñaste', 'Equivocada', 'A quien le importa', 'No me acuerdo' y 'Desde esa noche'. Las dos últimas, las grabó con los reguetoneros Natti Natasha y Maluma, respectivamente.

En su faceta como actriz, ha participado en diferentes producciones como: 'Luz y sombra', 'María Mercedes' y 'Marimar', justo en esta última producción fue donde se originó el rumor de que la mexicana estaría involucrada sentimentalmente con un actor casado, se trata de su colega y compatriota Eduardo Capetillo.

Todo inicio cuando estaban grabando 'Marimar', pues juntos debía grabar escenas románticas y apasionadas, que no solo incluían besos sino también tomas de cama. Luego de esto salió el rumor de que la ficción pasó a la realidad y que juntos sí tenían un intenso romance, el cual trataban de ocultar de Biby Gaitán, esposa del actor. De acuerdo con la información del diario 'Globo'.

Con base en lo revelado por dicho medio, la infidelidad de Capetillo sí ocurrió y no solo con Thalía, sino también con Paulina, otra de las actrices del elenco de 'Marimar'.