The Beatles lanzarán canción inédita con la voz de John Lennon

"Que en 2023 estemos todavía trabajando en música de The Beatles y a punto de lanzar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es bastante emocionante", dijo McCartney a la 'BBC'.

"Now And Then" fue creada en 1970 por John en su apartamento de Nueva York. Para el año 1994, 14 años después de la muerte de Lennon (8 de diciembre de 1989), Yoko Ono Lennon entregó la grabación a sus compañeros de banda, quienes completaron la canción en 2022 con ayuda de Inteligencia Artificial.

A la voz de Lennon se le agregaron unos acortes de la guitarra eléctrica de George Harrison, lo que permitió que en la canción estén todos los integrantes de la histórica banda de Liverpool.

"Fue lo más cercano que nunca estaremos de tenerle de vuelta (a John) en la habitación, así que fue muy emocionante para todos nosotros. Fue como si John estuviera ahí", dijo Ringo Starr.

La canción estará disponible a nivel mundial en varios formatos, incluyendo vinilo y Dolby Atmos.

Un día antes del lanzamiento de 'Now and Then', el 1 de noviembre, se publicará un documental de 12 minutos titulado "Now And Then - The Last Beatles Song", que ofrece una mirada conmovedora a la historia detrás de la canción con la participación de figuras clave como Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.