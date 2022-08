The Killers y Hot Chip: el encuentro definitivo del pop y el indie en Bogotá

Recientemente se confirmó la llegada de “The Killers” a Colombia, quienes ya han realizado sus shows en el Festival Estéreo Picnic que se realiza en el país. Ahora, el 8 de noviembre, en el Coliseo Live de Bogotá, será la oportunidad de volverlos a ver.

“Pocos artistas han conectado de manera tan profunda y sincera como lo han hecho The Killers y Hot Chip con el público colombiano en los últimos 20 años. “Mr. Brightside”, “When You Were Young”, “Somebody Told Me”, “Over And Over”, “Ready For The Floor” o “Boy From School” son himnos del nuevo milenio”, indicó Páramo Presenta.

Brandon Flowers, uno de los últimos gran frontmen, volverá por tercera vez a Colombia en un regreso que nos recuerda que la carrera de The Killers también se ha forjado de la mano del público nacional.

Esta vez, en el marco de su nuevo disco titulado Pressure Machine y con sencillos filosos como “Runaway Horses” y “Boy”, vendrán para celebrar una carrera increíble cargada de éxitos que han marcado el sonido del indie rock de estas dos décadas.