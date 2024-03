The Offspring y Blink 182 se robaron ovaciones al cierre del FEP 2024

The Offspring y Blink 182 cautivaron al público colombiano en el cierre del Estéreo Picnic 2024. Johnnie Walker vibró con la energía de The Offspring, que inició su actuación hacia las 7 de la noche, deleitando a miles de seguidores con un set list que incluyó éxitos como ‘The Kids Aren't Alright’ y ‘Pretty Fly’.

Los fanáticos se emocionaron al presenciar el espectáculo de The Offspring, la banda liderada por Dexter Holland, formada en California, EE.UU en 1984. Por su parte, Blink-182 hizo realidad el sueño de sus fans al interpretar varios de sus clásicos.

Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus arribaron al escenario principal con su energía característica con canciones como “All the Small Things”, “Enema of the State”, “I Miss You”, “What's My Age Again?”y “First Date”.

A pesar de la cancelación el año pasado en el mismo festival debido a una lesión de Travis, la banda regresó con fuerza un año después, emocionando a los seguidores que los han acompañado desde los años 2000. En redes sociales se vio al artista llegando al país respaldado por los admiradores en el lugar que se encontraba hospedados en Colombia.

Aunque tuvieron un impasse en 2015, la separación no detuvo su creatividad, recientemente se reunieron y han continuado brindando alegría a sus fans con su música en Colombia que deseaban verlos presentar su show en los escenarios musicales.

El concierto de Blink 182 culminó con un gesto simbólico de Travis Barker, quien envuelto en la bandera de Colombia, lanzó sus baquetas al público, dejando una impresión imborrable en la memoria de los asistentes al Estéreo Picnic 2024.