The Rolling Stones estrena GRRR Live!, la película que marca un momento cumbre en carrera de la banda, esta historia se encuentra disponible en varios formatos.

GRRR Live!, grabada durante la gira “50 & Counting Tour”, uno de los espectáculos más memorables de su célebre historia. Los Rolling Stones celebraron su aniversario de oro en 2012 y 2013 embarcándose en la gira “50 & Counting Tour”, la cual contó con 30 conciertos por Norteamérica y Europa.

El gran show de los Stones contó con invitados como The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr & John Mayer (Going Down), Lady Gaga (Gimme Shelter), el héroe local Bruce Springsteen (Tumbling Dice) y Mick Taylor (Midnight Rambler).

El show ha sido reeditado y remezclado desde el 2012, pero ahora los fans pueden revivirlo en casa por primera vez.