Netflix vuelve a apostar por la animación en "The Sea Beast", una película de los creadores de "Moana" y "Big Hero Six" que imagina una aventura marina en la que un capitán empeñado en luchar contra monstruos descubre otro modo de ver el mundo gracias a una inesperada, y pequeña, compañera.

Después de aciertos como "Klaus" (nominada al Óscar) y "The Mitchells vs. the Machines" (ganadora del Annie a mejor película), el gigante del "streaming" ha fichado a uno de los veteranos de los estudios Disney, Chris Wallace, para volver a conquistar al público familiar con el estreno, este fin de semana, de su nueva cinta animada.

Wallace, ganador del Óscar por "Big Hero Six", explica a Efe que decidió escribir esta película para recuperar "las historias de aventuras y acción" con las que disfrutó de niño.

"The Sea Beast" imagina un mundo amenazado por criaturas desconocidas donde los marineros que surcan los océanos para luchar contra ellas son tratados como héroes.

Allí, una joven Maisie crece escuchando historias de viajes y conquistas hasta que, en contra de la opinión de todos, decide embarcarse en una aventura junto a Jacob, uno de los marineros más admirados y sobre el que se han escrito multitud de historias.

Lo curioso es que cuando ambos se encuentran solos ante el peligro, será ella, con su forma inocente de acercarse a la naturaleza, la que terminará enseñando más lecciones a Jacob.