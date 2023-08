‘Tía Alison’, con el corazón roto al darse cuenta de que Gustavo tiene relación Lorena

En el capítulo del 17 de agosto de 'Tía Alison', las cosas se complicaron para ella. En eta oportunidad ella se enteró por Lorena la relación que tiene con Gustavo.

La tatuadora no podía creer lo que le estaban diciendo y hasta se le rompió el corazón. Por lo cual, empieza a analizar la situación y cree que si le revela a ella lo que tuvo con el Sheriff, le podía quitar a sus sobrinos.

Para Alison las cosas no estaban bien, pero hubo un hecho que la alegró demasiado, para seguir adelante. Junto a Ágatha emprendieron de una forma muy particular, porque ellas buscaban inaugurar su local con todas las de la ley. Todo esto lo quiere hacer juntos a sus sobrinos, ya que es lo más preciado que tiene.

Ahora bien, luego de todo el montaje para el negocio, lograr abrirlo con sus amigos y sobrinos. Ellos estuvieron ahí dándoles todos los ánimos para salir adelante y no desfallecer en esta oportunidad.

Sin embargo, Alison se molestó mucho porque Gustavo fue a este gran evento. Luego de enterarse de que está con Lorena, por lo que no lo quería ver ni en pintura.

Finalmente, Amílcar sigue metido en problemas. Esta vez, fue porque solicitó un préstamo gota a gota, por lo que entra en shock y su solución fue llamar a Gustavo, para salir de esto.